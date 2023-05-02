Названы самые популярные браузеры в мире

Согласно свежим данным Statcounter, внедрение в браузер Edge новых ИИ-функций и других нововведений не помогло Microsoft нарастить аудиторию приложения. В прошлом году Safari уступил второе место Edge в рейтинге самых популярных веб-браузеров в мире. Но новые данные показывают, что веб-браузер Apple вновь обогнал Edge и вернулся на второе место. Возможно, в этом браузеру помогли нововведения в macOS Ventura — поддержка веб-уведомлений и общие группы вкладок.

Google Chrome, как и раньше, остается самым используемым настольным веб-браузером в мире.

Пятерка самых популярных настольных браузеров:

Google Chrome: 66,13%;

Safari: 11,87%;

Microsoft Edge: 11%;

Firefox: 5,65%;

Opera: 3,09%;

Internet Explorer: 0,55%.

В мобильном сегменте ситуация не изменилась. На Chrome и Safari по-прежнему приходится почти 90%.

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