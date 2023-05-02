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2 мая, 2023
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Названы самые популярные браузеры в мире

мире

Согласно свежим данным Statcounter, внедрение в браузер Edge новых ИИ-функций и других нововведений не помогло Microsoft нарастить аудиторию приложения. В прошлом году Safari уступил второе место Edge в рейтинге самых популярных веб-браузеров в мире. Но новые данные показывают, что веб-браузер Apple вновь обогнал Edge и вернулся на второе место. Возможно, в этом браузеру помогли нововведения в macOS Ventura — поддержка веб-уведомлений и общие группы вкладок.

Google Chrome, как и раньше, остается самым используемым настольным веб-браузером в мире.

Пятерка самых популярных настольных браузеров:

  • Google Chrome: 66,13%;
  • Safari: 11,87%;
  • Microsoft Edge: 11%;
  • Firefox: 5,65%;
  • Opera: 3,09%;
  • Internet Explorer: 0,55%.

В мобильном сегменте ситуация не изменилась. На Chrome и Safari по-прежнему приходится почти 90%.

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