До конца 2026 года Subaru выпустит четыре новые модели электрокроссоверов

Компания Subaru начинает активно развивать свой модельный ряд электрокаров. В настоящее время автопроизводитель продает только одну модель электромобиля — полноприводный кроссовер Solterra с мощностью 215 л.с. и запасом хода в 525 км.

До конца 2026 года японская компания рассчитывает добавить к Solterra еще четыре электрических кроссовера. Ожидается, что автомобили будут предлагаться на рынках Европы и США.

В рамках планов по ускоренной электрификации Subaru заявила, что уже в 2027 году добавит специальную линию по сборке электромобилей на своем заводе в Оидзуми в Японии мощностью 200 000 автомобилей в год. Это будет в дополнение к линии на соседнем заводе Yajima, который также будет иметь мощность 200 000 электромобилей в год примерно с 2026 года. В совокупности две линии обеспечат выпуск 400 000 электромобилей в год с 2028 года. Subaru планирует, что к концу десятилетия 40% своих мировых продаж будут приходиться на электрифицированные автомобили — аккумуляторные электромобили и гибриды.

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