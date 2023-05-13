Люди, которые больше всего пострадали от увольнений в сфере технологий

На текущий момент, с начала 2023 года, волна увольнений непосредственно затронула более 153000 человек. Но она оказала непропорционально сильное влияние на женщин, людей с небелым цветом кожи, а также на работавших в США с визами H1-B. В целом, эти увольнения наносят серьезный удар по разнообразию в технологиях, не только замедляя, но и фактически сводя на нет с трудом достигнутые успехи. Из тех, кто потерял работу в ходе последнего раунда увольнений, — 45% были женщинами, что неплохо, пока вы не вспомните, что женщины занимают менее трети должностей в технологической отрасли и менее четверти руководящих должностей в сфере технологий. Такие увольнения выявили и серьезные недостатки в иммиграционной системе.

По словам Сары Каплан (Sarah Kaplan), директора Института гендера и экономики при Университете Торонто, это происходит потому, что «роли, на которые нанимают представителей исторически недостаточно представленных групп, обычно считаются самыми расходными». Это включает в себя менее технические роли и роли, которые воспринимаются как менее престижные или далекие от продукта, такие как выездная и клиентская поддержка, HR, коммуникации и маркетинг. «В целом, безусловно, больше страдают нетехнические роли и больше всего страдают женщины», — сказал в интервью The Washington Post старший экономист Revelio Labs Рейхан Аяс (Reyhan Ayas).

Пандемия позволила большему количеству женщин и людей с небелым цветом кожи войти в число технических специалистов, потому что удаленная работа упростила преодоление таких барьеров, как уход за детьми и недоступное жилье в пределах досягаемости офиса. Например, в Meta в 2022 году на удаленную работу чаще нанимали людей с небелым цветом кожи, а на работу по всему миру — женщин. Но когда компании проводят сокращения, удаленные работники с большей вероятностью могут потерять работу, поскольку компании часто следуют правилу «последним пришел — первым ушел», определяя, какие рабочие места сокращать. Поэтому недавно нанятые удаленные работники часто попадают под сокращение первыми.

Причины, по которым роли, считающиеся менее техническими и/или менее престижными, обычно достаются представителям недостаточно представленных групп, которые многочисленны, часто сталкиваются со структурными барьерами, такими как доступ к образованию и экономическим ресурсам, зависящие от географического положения, социальных условий, культурных и семейных ожиданий. Но в результате увольнения в масштабах всей отрасли непропорционально ложатся на людей, которые и без того были недостаточно представлены в сфере технологий.

Что касается иностранного технического персонала в США с визой H1-B, то увольнение для этой группы — это не просто потеря работы. Оно может разрушить всю их жизнь и жизнь их семей. Визовая программа H-1B позволяет людям со специальными навыками, которых спонсирует работодатель, приезжать в США, чтобы жить и работать. Обладатели визы H1-B могут оставаться в США не более 6 лет, если работодатель не спонсирует их постоянное проживание. Количество выдаваемых виз H-1B ограничено 85000, и на крупные технологические компании приходится значительная часть из них. При этом почти 70% виз выдается людям, занимающим должности, «связанные с компьютером». Поскольку каждый год может быть удовлетворено только ограниченное количество заявлений на получение вида на жительство по месту работы, люди могут ждать грин-карты десятилетиями, что привязывает обладателей визы H1-B к одному и тому же работодателю на годы и делает их особенно уязвимыми в случае увольнений.

Когда кто-то с визой H1-B увольняется, у него есть 60 дней, чтобы заручиться поддержкой другого работодателя или покинуть страну. «Эти обладатели виз строят здесь жизнь годами, у них есть дом, дети, личные и профессиональные связи, которые простираются на годы», — говорит в интервью WIRED Линда Мур (Linda Moore), президент и главный исполнительный директор TechNet. Когда компании, ответственные за спонсирование большинства виз H1-B, являются теми же компаниями, которые увольняют работников, то система подводит работников, для обслуживания которых она существует. Часть проблемы заключается в том, что в США используется устаревшая система 80-х годов прошлого века. «Система H1-B не претерпела существенных изменений за более чем 35 лет, — пишет Анна Крамер (Anna Kramer) из WIRED. — Но за эти десятилетия США стали доминировать в науке и технологиях, и этот рост в значительной степени подпитывается талантами иностранного происхождения. Иммиграционная система не развивалась вместе с реальностью отрасли, и это создает проблемы не только для отдельных лиц, но и для компаний и отрасли в целом».

Технологические компании инвестировали десятилетия и миллионы долларов в лоббирование более мягких правил и увеличение количества доступных виз, а также в спонсирование сотен тысяч рабочих. Тем не менее процесс остается неизменным, и увольнения означают, что некоторые квалифицированные работники, которых компании могут захотеть нанять у конкурентов сейчас или в будущем, просто покинут страну. И это большая потеря.

«Если у вас нет разнообразной рабочей силы, то вы получите технологии, которые усугубляют неравенство в нашем обществе, — сказала Сара Каплан в интервью Fast Company, имея в виду такие технологии, как распознавание лиц на основе искусственного интеллекта или оценка кредитного рейтинга. — Мы должны заботиться о том, чтобы технологический сектор был разнообразным, потому что он создает технологии, которые формируют нашу жизнь».

Эйра Мэй (Eira May), член редакционной группы Stack Overflow (оригинал текста https://stackoverflow.blog/2023/04/02/the-people-most-affected-by-the-tech-layoffs/)