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15 мая, 2023
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Центральный банк Азербайджанской Республики принял «Стратегию кибербезопасности на финансовых рынках»

В целях обеспечения финансовой стабильности в стране Центральный банк постоянно уделяет внимание повышению киберустойчивости и укреплению информационной безопасности на финансовых рынках, в том числе внедрению адекватных механизмов контроля киберугроз и рисков, формированию нормативно-правовой базы и прочим вопросам в этом направлении.

Как известно, с 1 апреля 2022 года вступили в силу «Правила управления информационной безопасностью в банках», включающие минимальные требования к информационной безопасности в банках, действующих на территории Азербайджанской Республики. В продолжение работы, проводимой в этом направлении, при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка, Центральным банком была подготовлена и утверждена «Стратегия кибербезопасности на финансовых рынках», рассчитанная на период с 2023 по 2026 гг., говорится в сообщении Центрального банка Азербайджанской Республики.

Видение настоящей Стратегии заключается в укреплении киберустойчивости финансовых рынков страны на фоне возрастающих киберугроз. Таким образом, Стратегия направлена на создание устойчивой среды кибербезопасности на финансовых рынках путем охвата деятельности по пяти стратегическим приоритетам:

  1. укрепление нормативно-правовой базы для обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности на финансовых рынках;
  2. укрепление культуры управления киберрисками на финансовых рынках;
  3. формирование системы управления информационными технологиями в целях повышения уровня кибербезопасности на финансовых рынках;
  4. повышение киберустойчивости на финансовых рынках;
  5. формирование культуры информационной безопасности и кибербезопасности на финансовых рынках.

ЦБ планирует на постоянной основе реализовывать меры по обеспечению информационной безопасности в финансовом секторе страны, особенно по укреплению киберстабильности.

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