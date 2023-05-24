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24 мая, 2023
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Bakcell представила новый магазин в Зангилане

Bakcell

19 мая 2023 года в селе Агалы Зангиланского района открылся магазин Bakcell.

В новом магазине, жителям Агалы предлагается полный спектр продуктов и услуг Bakcell, а также мобильные номера и аксессуары.

В церемонии открытия магазина, приняли участие жители села, а также представители компании Bakcell и местных исполнительных органов.

Открытие запомнилось развлекательной программой, подготовленной специально для детей. В качестве приятного сюрприза для юных жителей умного села, для них были проведены игры и веселые конкурсы. В конце программы детям были вручены интересные подарки от Bakcell.

Компания Bakcell, являющаяся частью NEQSOL Holding, проводит широкомасштабную компанию под девизом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell».

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