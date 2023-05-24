BOE показал 110-дюймовый дисплей 16К

На Display Week 2023 компания BOE продемонстрировала первый в мире 110-дюймовый дисплей с разрешением 16K (15360×8640), что соответствует 132 млн. пикселей. Для сравнения — мониторы с 4K имеют в 16 раз меньше пикселей, а с разрешением 1080p — в 64 раза меньше.

Кадровая частота LCD-панели составляет 60 Hz. Яркость составляет 400 нит, контрастность — 1200:1. Дисплей способен отображать 99% охвата цветового пространства DCI-P3.

BOE пока не сообщала, когда новые дисплеи появятся на рынке и насколько они вообще необходимы. На рынке отсутствуют видеокарты, поддерживающие необходимое для подобных дисплеев разрешение. Например, флагманская GeForce RTX 4090 способна отображать только видео до 8К (7680 × 4320 пикселей).

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