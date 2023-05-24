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25 мая, 2023
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Microsoft продемонстрировал полностью переработанный «Проводник» для Windows 11

Microsoft

Компания Microsoft провела мероприятие Build 2023, на котором показала новую версию File Explorer (Проводник) для операционной системы Windows 11 и будущих версий ОС.

Панель инструментов, папки и остальные элементы приложения получили новое оформление. Кнопки действия переместились под адресную строку. В новой «Галерее» доступны более широкие возможности просмотра фотографий в «Проводнике», включая увеличенное превью по наведению курсора.

Можно отметить новую панель сведений — она станет информативнее и получит более наглядный дизайн, интеграцию с Microsoft 365, добавятся теги для упорядочивания и классификации файлов с помощью ключевых слов и цветовых меток.

Ожидается, что новшества станут доступны участникам тестирования в ближайшие недели.

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