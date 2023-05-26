BMW представил спортивный электроседан i5 с запасом хода до 475 км

Компания BMW представила в США полностью электрический седан серии i5. Длина автомобиля составляет 5060 мм, колесная база — 2995 мм. Производитель характеризует электрический i5 как: «более современный и элегантный, чем i3, более динамичный и спортивный, чем i7».

Электрический BMW i5 доступен в двух версиях — M60 xDrive и eDrive40. Обе получили мощный двигатель, обновленный кузов, продвинутую мультимедийною систему и большой запас хода.

Модель i5 eDrive40 получила электромотор мощностью 340 л.с. на задней оси. Она разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5,7 сек. При этом запас хода достигает 475 км. Двигатель версии i5 M60 xDrive способен выдавать 517 л. с. благодаря двухмоторной системе полного привода, которая разгоняет электрокар с 0 до 100 км/ч всего за 3,7 сек. Запас хода немного меньше — 412 км. Также производитель оснастил i5 M60 xDrive режимом My Mode Sport, за счет которого мощность двигателя вырастает до 601 л. с. AWD-привод может выдавать 360 л. с. на задние колеса и 261 л. с. на передние — в зависимости ситуации. Обе версии получили тяговую батарею емкостью 84,3 кВт·ч. Автомобили оснащены поддержкой быстрой зарядки мощностью 205 кВт, которая заполняет АКБ с 10 до 80% всего за 30 мин.

Стандартная версия электрокара включает в себя спортивные сидения из искусственной кожи, аудиосистему с шестью динамиками, четыре встроенных порта USB Type-C и облачные карты BMW. Экран с диагональю 12,3 дюйма, установленный перед водителем, дополнен экраном с диагональю 14,9 дюйма в составе медиасистемы последнего поколения BMW iDrive 8.5 с улучшенным распознаванием голосовых команд и жестов. Есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay.

В стандартное оснащение входит помощь при парковке и система помощи при движении задним ходом. Опционально есть система помощи движения по автобану Highway Assistant (она самостоятельно ведет автомобиль по дороге на скорости до 137 км/ч и перестраивается, когда водитель посмотрит в одно из боковых зеркал) и полностью автоматическая система парковки.

Цены для рынка США: BMW i5 M60 xDrive составляет $84100, версия i5 eDrive40 — $66800.

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