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26 мая, 2023
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В Steam бесплатно раздают стратегию Warhammer 40 000 Gladius — Relics of War

Steam

В Steam можно бесплатно забрать пошаговую стратегию Warhammer 40 000: Gladius — Relics of War. Раздача будет проходить до 1 июня 21:00 по бакинскому времени.

«Warhammer 40 000: Gladius – Relics of War погрузит игроков в мир террора и насилия. Четыре фракции будут участвовать в жестокой войне за господство над ресурсами планеты Гладиус Прайм, на которой когда-то царил мир».

Игра поступила в продажу летом 2018 года и считается одной из лучших игр по Warhammer — в Steam у игры 80% положительных отзывов. Дополнения к Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War продаются в магазине Valve со скидкой.

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