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26 мая, 2023
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Объявлены победители премии Microsoft Store App Awards 2023

Microsoft

Компания Microsoft объявила победителей премии Microsoft Store App Awards 2023, которую присуждают лучшим приложениям для Windows, по мнению редакторов официального магазина. В этом году у пользователей также была возможность номинировать приложения на звания лучших в отдельных категориях.

Выбор редакции

  • Креативность: Descript — видеоредактор, который упрощает монтаж видео до уровня редактирования презентаций;
  • Развлечения: Amazon Prime Video — приложение стримингового сервиса;
  • Производительность: Concepts — приложение для зарисовок с поддержкой сенсорного ввода и стилусов;
  • Лучшая интеграция с Windows: WhatsApp;
  • Особое признание: Ava Accessibility — приложение, которое преобразует звук в текст, облегчая жизнь людей с проблемами слуха.

Выбор пользователей

  • Утилиты и инструменты: Torrex – универсальное приложение для Windows, позволяющее загружать файлы с использованием системы распространения BitTorrent;
  • Производительность: Mozilla Firefox — браузер, который недавно получил улучшения конфиденциальности и обновленный менеджер паролей;
  • Аудио и видео: VLC – бесплатный популярный проигрыватель с открытым исходным кодом;
  • Креативность: Sketchable Plus — приложение для рисования и быстрых скетчей с понятным и продуманным пользовательским интерфейсом;
  • Персонализация: Lively Wallpaper — бесплатное приложение с открытым исходным кодом для установки GIF, видео и веб-страниц в качестве обоев рабочего стола.

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