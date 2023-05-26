Объявлены победители премии Microsoft Store App Awards 2023

Компания Microsoft объявила победителей премии Microsoft Store App Awards 2023, которую присуждают лучшим приложениям для Windows, по мнению редакторов официального магазина. В этом году у пользователей также была возможность номинировать приложения на звания лучших в отдельных категориях.
Выбор редакции
- Креативность: Descript — видеоредактор, который упрощает монтаж видео до уровня редактирования презентаций;
- Развлечения: Amazon Prime Video — приложение стримингового сервиса;
- Производительность: Concepts — приложение для зарисовок с поддержкой сенсорного ввода и стилусов;
- Лучшая интеграция с Windows: WhatsApp;
- Особое признание: Ava Accessibility — приложение, которое преобразует звук в текст, облегчая жизнь людей с проблемами слуха.
Выбор пользователей
- Утилиты и инструменты: Torrex – универсальное приложение для Windows, позволяющее загружать файлы с использованием системы распространения BitTorrent;
- Производительность: Mozilla Firefox — браузер, который недавно получил улучшения конфиденциальности и обновленный менеджер паролей;
- Аудио и видео: VLC – бесплатный популярный проигрыватель с открытым исходным кодом;
- Креативность: Sketchable Plus — приложение для рисования и быстрых скетчей с понятным и продуманным пользовательским интерфейсом;
- Персонализация: Lively Wallpaper — бесплатное приложение с открытым исходным кодом для установки GIF, видео и веб-страниц в качестве обоев рабочего стола.
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