Apple представила TWS-наушники Beats Studio Buds +

Компания Apple представила беспроводные наушники (TWS) погружного типа Beats Studio Buds +. От предыдущей модели новинка отличается улучшенной посадкой, а также более продвинутой системой активного шумоподавления и увеличенным временем автономной работы. Кроме того, в наушниках используются улучшенные микрофоны для повышения качества во время звонков и переработанная кнопка b для более точного определения нажатий.

Apple Beats Studio Buds + поддерживают режим прозрачности, есть защита от влаги по стандарту IPX4, порт USB Type-C и быстрое подключение к смартфонам как на iOS, так и на Android. При использовании с устройствами Apple поддерживается функция взаимодействия с голосовым помощником Siri, функция «Пространственное звучание», поиск наушников через систему «Локатор» и возможность автоматического сопряжения с устройствами, привязанными к аккаунту iCloud. В комплект поставки входят амбушюры четырех размеров.

Наушники воспроизводят музыку до 9 часов без подзарядки, а с учетом зарядного кейса — до 36 часов. Быстрая 5-минутная зарядка даст час прослушивания.

Apple Beats Studio Buds + будут доступны в черном и бежевом вариантах цветового исполнения, а также в корпусе из полупрозрачного пластика. Цена новинки составляет $169,99.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az