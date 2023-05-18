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18 мая, 2023
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Apple проведет «специальное мероприятие» 5 июня. Ожидается презентация XR -гарнитуры

Apple

Компания Apple объявила, что в дополнение к конференции WWDC 2023, 5 июня в Apple Park состоится «специальное мероприятие».

«Мы проведем специальное мероприятие в Apple Park, которое продлится целый день, чтобы начать невероятную неделю онлайн-сеансов и мероприятий. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе посмотреть основной доклад и видеоролики State of the Union, познакомиться с некоторыми командами Apple, отпраздновать отличные приложения на церемонии вручения наград Apple Design Awards и насладиться вечерними мероприятиями».

Ожидается, что на мероприятии покажут операционную систему xrOS для гарнитуры смешанной реальности (XR) и само устройство.

Согласно утечкам, гарнитура будет оснащена передовыми технологиями, включая расширенное отслеживание рук и глаз, дисплеи со сверхвысоким разрешением и чип Apple M2, а также получит более дюжины камер и датчиков, размещенные снаружи и внутри устройства. Разумеется, цена будет высокой, порядка $3000. Гарнитура будет ориентирована на профессиональных пользователей.

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