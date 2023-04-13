ZTE представила планшет Axon Pad на базе Snapdragon 8+ Gen 1

Кроме 5G-смартфона с поддержкой спутниковой связи Axon 50 Ultra, компания ZTE представила планшет Axon Pad с поддержкой сетей 5G.

Устройство оборудовано 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600 × 2560 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Есть поддержка стилуса и клавиатуры с магнитным креплением, которые поставляются отдельно.

Планшет оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и чипом для аппаратного шифрование данных. Axon Pad получил массивную аккумуляторную батарею емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт. Толщина корпуса новинки всего 6,5 мм, вес – 605 гр. Гаджет поставляется с предустановленной MyOS 13 на базе Android 13. Другие данные пока производителем не раскрыты.

Цена ZTE Axon Pad, а также сроки старта продаж не сообщаются.

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