ZTE Axon 50 Ultra: 5G-смартфон с поддержкой спутниковой связи

Компания ZTE представила смартфон Axon 50 Ultra с поддержкой спутниковой связи. По словам производителя, гаджет может отправлять и принимать экстренные сообщения через спутниковую систему Beidou без доступа к интернету или мобильной сети.

Смартфон получил 6,67-дюймовый загнутый по бокам 10-битный OLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Hz. Охват цветовой гаммы DCI-P3 достигает 100%.

В основе ZTE Axon 50 Ultra 5G лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который работает в связке с ОЗУ LPDDR5X и ПЗУ UFS3.1.

Основная камера тройная: 64 Мп (Sony IMX787, OIS), 50 Мп (сверхширокоугольный объектив) и 50 Мп (телефото, 3-кратный зум). Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Есть поддержка 5G, модуль NFC и динамики с DTS:X.

Цены и дату начала продаж смартфона производитель не раскрыл.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az