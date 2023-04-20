ZTE Axon 40 Lite: доступный смартфон с камерой на 50 Мп

Компания ZTE представила в Мексике смартфон среднего уровня Axon 40 Lite. Аппарат оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+.

В основе устройства лежит 8-ядерный процессор UNISOC T616 с графическим ускорителем Mali-G57 MP1. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 – 128 Gb, которую можно расширить до 512 Gb с помощью карты microSD.

В тройную основную камеру входят следующие датчики: 50 Мп (f/1.8), сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и 2 Мп (анализ глубины сцены). Фронтальная камера разрешением 16 Мп расположена в каплевидном вырезе экрана.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт. Есть поддержка 4G, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB Type-C, слот для карты памяти microSD, разъем для наушников 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,0 х 74,0 х 8,3 мм, вес – 182 гр. Смартфон работает под управлением Android 12 с оболочкой MyOS 12.

ZTE Axon 40 Lite будет доступен в Мексике в черном и синем цветах корпуса по цене $220. Когда появится смартфон в других регионах пока неизвестно.

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