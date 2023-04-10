Xiaomi запускает в Азербайджане серию Redmi Note 12

Недавно компания Xiaomi объявила о долгожданном запуске серии Redmi Note 12 в Азербайджане. Популярная линейка включает в себя два потрясающих устройства: Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+.

Опираясь на невероятный успех линейки Redmi Note 11, серия Redmi Note 12 снова предлагает усовершенствованные функции, которые наиболее важны для пользователей. Эти усовершенствования включают в себя систему камер, время автономной работы, скорость зарядки и удобный дизайн, и все это традиционно предлагается по привлекательной цене.

Флагманские функции, вдохновляющие пользователей на «яркую жизнь»

Главный герой серии Redmi Note 12 — Redmi Note 12 Pro+ с мощной тройной системой камер. Благодаря основной камере флагманского уровня 200 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной камере и макрокамере, это устройство призвано переосмыслить фотографию в сегменте смартфонов верхнего и среднего ценового диапазона. Мощные программные алгоритмы искусственного интеллекта, повышенная скорость обработки изображений и другие полезные функции дополняют общее впечатление от использования камеры.

Redmi Note 12 Pro+ порадует пользователей удивительно яркими и живыми дисплеями Flow AMOLED с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision® и Dolby Atmos®. Вместе с гибкой полимерной подложкой P-OLED, которая позволяет уменьшить рамки, оба устройства обеспечивают превосходные и захватывающие визуальные впечатления.

Смартфон обладает скоростью зарядки флагманского уровня – 120 Вт HyperCharge, а также долговечным аккумулятором емкостью 5 000 мАч для длительного ежедневного использования даже при интенсивном потреблении контента. Плавная и надежная работа обеспечивается высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 1080.

Наслаждайтесь плавной впечатляющей производительностью всегда

Каждый представитель серии превзойдет ожидания за гранью своего ценового сегмента. Redmi Note 12 предлагает впечатляющую производительность и расширенные возможности для развлечений. Сверхплавный AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц гарантирует потрясающее качество изображения с точной цветопередачей. Благодаря новейшей мобильной платформе Snapdragon® 685 операции выполняются плавно и бесперебойно, обеспечивая легкую многозадачность и повышенную энергоэффективность.

Redmi Note 12 ориентирован на покупателей, которые хотят ощутить все преимущества современного смартфона. Redmi Note 12 оснащен быстрой зарядкой 33 Вт и долговечным аккумулятором емкостью 5 000 мАч (типовое значение). Это означает, что пользователи могут использовать больше приложений и делать больше фотографий, не беспокоясь о заряде батареи. Добавьте к этому надежную тройную камеру с искусственным интеллектом, потрясающую функцию ночного режима, а также множество полезных функций и фильтров, и вы получите устройство по доступной цене с системой камер, которая раньше была уделом флагманских телефонов.

Доступность

В Азербайджане Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+ поступают в продажу 6 апреля. Рекомендованная розничная цена версии Redmi Note 12 с 4 ГБ + 64 ГБ — 439,99 манат, версии 4 ГБ + 128 ГБ — 459,99 манат, а версия с 6 ГБ + 128 ГБ – 499,99 манат. Стоимость Redmi Note 12 Pro+ составит 999,99 манат за версию 8 ГБ + 256 ГБ.

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