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20 апреля, 2023
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Вышел первый геймплей реалистичного тактического шутера Unrecord

Unrecord

Разработчики из студии DRAMA представили первый геймплейный трейлер однопользовательского шутера от первого лица Unrecord, который создается на базе игрового движка Unreal Engine 5. Команда также открыла доступ к странице игры в Steam, где опубликовала несколько скриншотов и поделилась подробностями шутера.

В Unrecord обещают максимально реалистичную графику, напряженные перестрелки и интересный сюжет. По словам разработчиков, сюжетную линию Unrecord можно сравнить с детективным романом или триллером. По ходу прохождения игрокам предстоит расследовать несколько уголовных дел, сталкиваясь с различными персонажами. В студии отметили, что в шутере будут комплексные диалоги, с возможностью выбора реплики, уникальная система стрельбы и некая «инновационная механика».

Отмечается, что кадры представленные в трейлере, относятся к ранней версии Unrecord и не являются показателями конечного продукта. На данный момент у проекта нет даты выхода.

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