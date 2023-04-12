Компания LG представила новый логотип

Компания LG Electronics (LG) представила новое направление бренда и визуальную идентичность. В одной из версий логотип теперь двигается и подмигивает пользователям.

«Новая визуальная идентичность добавляет живости и интерактивных элементов», — уверены в компании. Если упростить, то узнаваемое очертание лица оставили, но убрали круглую рамку. Оттенок цвета поменялся, да и изображение в целом стало более минималистичным. Слоган звучит так: «Жизнь хороша» (Life’s Good). Своей миссией в компании видят «инновации для лучшей жизни» всей планеты.

Движущееся лого собираются применять в цифровых продуктах компании.