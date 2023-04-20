В Азербайджане открыт прием заявок на участие в Visa Everywhere Initiative, глобальном инновационном конкурсе для финтех-стартапов

В Азербайджане открыт прием заявок на участие в конкурсе Visa Everywhere Initiative 2023 (VEI), глобальном конкурсе открытых инноваций, в ходе которого стартапы представляют свои передовые продукты для решения задач будущего в сфере платежей и коммерции. Прием заявок продлится до 14 мая на сайте.
Помимо денежных призов, победителям VEI предоставляется доступ к обширной сети партнеров Visa в банковском, торговом, венчурном и государственном секторах. Победители также получают признание от одного из самых надежных и ценных глобальных брендов.
Финал отбора в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) будет транслироваться 27 июля в прямом эфире на сайте TechCrunch — ведущего онлайн-издания, специализирующегося на технологической отрасли и экосистеме стартапов. Стартап, победивший на региональном этапе конкурса, примет участие в глобальном финале, который состоится 19 сентября на TechCrunch Disrupt конференции в Сан-Франциско (США).
В этом году на конкурсе в регионе CEMEA впервые вручат награду в области безопасности и управления рисками — Fintechs Innovating in Risk Excellence, или FIIRE. В рамках специальной номинации Visa в партнерстве с Emirates NBD будут искать глобальных финтех-игроков в таких областях, как противодействие мошенничеству, кибербезопасность и управление кредитными рисками. После совместной оценки представителями Visa и Emirates NBD проект-победитель получит приз в размере 25 000 долларов США и возможность поработать с Emirates NBD, ведущим банком региона.
«Конкурс Visa Everywhere Initiative — это платформа, которая позволяет финтех-компаниям и предпринимателям демонстрировать самые новаторские и эффективные решения в сфере платежей и коммерции, — прокомментировал Нурлан Гаджиев, старший директор, региональный менеджер в Азербайджане. — Потенциал финтехов огромен: благодаря высокотехнологическим инновационным решениям они способны принести обширные социальные преимущества на рынки, где работают, особенно когда речь идет о предоставлении финансовых услуг тем, кто традиционно был недостаточно обеспечен ими. Мы в Visa считаем, что доступ к цифровой экономике способствует справедливому и инклюзивному росту, а конкурс VEI является важным средством поддержки новаторов, играющих ведущую роль в этом направлении».
С момента запуска VEI в 2015 году компании из более чем 100 стран получили финансирование в размере более 16 миллиардов долларов США, а также была создано комьюнити, включающее почти 12 000 стартапов со всего мира. В прошлом году в ходе конкурса, в котором приняли участие более 4 000 стартапов из пяти регионов, был выделен призовой фонд в размере более 530 000 долларов США. Нигерийская компания ThriveAgric, победитель VEI 2022, получила главный приз VEI Global в размере 100 000 долларов США, а также специальный приз Visa Direct в размере 20 000 долларов США.
VEI ищет амбициозных предпринимателей-инноваторов, которые расширяют возможности местных сообществ, предоставляя решения в сфере платежей и коммерции для бизнесов любого масштаба и сектора, в том числе:
Какие проекты интересны:
Инструменты предоставления цифровых услуг и цифровые эмитенты
- Блокчейн и криптовалюты
- Краудфандинг
- Банкинг как услуга (BaaS)
- BIN спонсоры
- Эмитенты/процессоры
- Программные менеджеры
Цифровая эмиссия
- Блокчейн и криптовалюты
- Альтернативные формы кредитования
- Управление личными финансами
- Денежные переводы
- Цифровой банкинг (необанки)
- Цифровые кошельки, P2P-платежи и переводы
- Бонусы для сотрудников
- Кредиторская задолженность
- Корпоративные карты (управление расходами)
Дополнительные функции для продавцов и/или потребителей в сфере финансов
- Данные и аналитика
- Идентификация, аутентификация и безопасность
- Технологии в сфере страхования (InsurTech)
- Программы лояльности
- Торговые сервисы и инструменты
- Инфраструктура для обработки и проведения платежей
- Розничная торговля
- Другое
Восстановление малого и среднего бизнеса
- Движение денег (денежные выплаты, внутренние переводы (Intra-account), поставщик P2P и платежи)
- Готовность к приему цифровых платежей (электронная коммерция и прием платежей с помощью смартфона)
- Управление рисками (возврат денег и т. д.)
- Бренд-менеджмент (управление сообществами и т. д.)
- Другое
Новые категории в 2023 году:
- Финтехи в сфере экологии и устойчивого развития
- Управление рисками
- Городская мобильность
Региональные призы 2023 года
- VEI CEMEA Regionals первое место: 20 000 долларов США
- VEI CEMEA Regionals приз зрительских симпатий: 10 000 долларов США
- VEI CEMEA Regionals победитель специальной номинации в сфере управления рисками: 25 000 долларов США
Награды и денежные призы глобального финала
- VEI Global абсолютный победитель: 50 000 USD долларов США
- VEI Global приз зрительских симпатий: 10 000 USD долларов США
- VEI Global – Visa Direct: 10 000 USD долларов США
- Кроме того, все 5 финалистов смогут представить свои компании на TechCrunch Disrupt в фирменном павильоне Expo Hall.
Абсолютный победитель и победитель в номинации Visa Direct также имеют право претендовать на приз зрительских симпатий.
Крайний срок подачи заявок на участие в Азербайджане – 14 мая.
Более подробная информация о Visa Everywhere Initiative доступна на сайте.