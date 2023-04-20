В Азербайджане открыт прием заявок на участие в Visa Everywhere Initiative, глобальном инновационном конкурсе для финтех-стартапов

В Азербайджане открыт прием заявок на участие в конкурсе Visa Everywhere Initiative 2023 (VEI), глобальном конкурсе открытых инноваций, в ходе которого стартапы представляют свои передовые продукты для решения задач будущего в сфере платежей и коммерции. Прием заявок продлится до 14 мая на сайте.

Помимо денежных призов, победителям VEI предоставляется доступ к обширной сети партнеров Visa в банковском, торговом, венчурном и государственном секторах. Победители также получают признание от одного из самых надежных и ценных глобальных брендов.

Финал отбора в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) будет транслироваться 27 июля в прямом эфире на сайте TechCrunch — ведущего онлайн-издания, специализирующегося на технологической отрасли и экосистеме стартапов. Стартап, победивший на региональном этапе конкурса, примет участие в глобальном финале, который состоится 19 сентября на TechCrunch Disrupt конференции в Сан-Франциско (США).

В этом году на конкурсе в регионе CEMEA впервые вручат награду в области безопасности и управления рисками — Fintechs Innovating in Risk Excellence, или FIIRE. В рамках специальной номинации Visa в партнерстве с Emirates NBD будут искать глобальных финтех-игроков в таких областях, как противодействие мошенничеству, кибербезопасность и управление кредитными рисками. После совместной оценки представителями Visa и Emirates NBD проект-победитель получит приз в размере 25 000 долларов США и возможность поработать с Emirates NBD, ведущим банком региона.

«Конкурс Visa Everywhere Initiative — это платформа, которая позволяет финтех-компаниям и предпринимателям демонстрировать самые новаторские и эффективные решения в сфере платежей и коммерции, — прокомментировал Нурлан Гаджиев, старший директор, региональный менеджер в Азербайджане. — Потенциал финтехов огромен: благодаря высокотехнологическим инновационным решениям они способны принести обширные социальные преимущества на рынки, где работают, особенно когда речь идет о предоставлении финансовых услуг тем, кто традиционно был недостаточно обеспечен ими. Мы в Visa считаем, что доступ к цифровой экономике способствует справедливому и инклюзивному росту, а конкурс VEI является важным средством поддержки новаторов, играющих ведущую роль в этом направлении».

С момента запуска VEI в 2015 году компании из более чем 100 стран получили финансирование в размере более 16 миллиардов долларов США, а также была создано комьюнити, включающее почти 12 000 стартапов со всего мира. В прошлом году в ходе конкурса, в котором приняли участие более 4 000 стартапов из пяти регионов, был выделен призовой фонд в размере более 530 000 долларов США. Нигерийская компания ThriveAgric, победитель VEI 2022, получила главный приз VEI Global в размере 100 000 долларов США, а также специальный приз Visa Direct в размере 20 000 долларов США.

VEI ищет амбициозных предпринимателей-инноваторов, которые расширяют возможности местных сообществ, предоставляя решения в сфере платежей и коммерции для бизнесов любого масштаба и сектора, в том числе:

Какие проекты интересны:

Инструменты предоставления цифровых услуг и цифровые эмитенты

Блокчейн и криптовалюты

Краудфандинг

Банкинг как услуга (BaaS)

BIN спонсоры

Эмитенты/процессоры

Программные менеджеры

Цифровая эмиссия

Блокчейн и криптовалюты

Альтернативные формы кредитования

Управление личными финансами

Денежные переводы

Цифровой банкинг (необанки)

Цифровые кошельки, P2P-платежи и переводы

Бонусы для сотрудников

Кредиторская задолженность

Корпоративные карты (управление расходами)

Дополнительные функции для продавцов и/или потребителей в сфере финансов

Данные и аналитика

Идентификация, аутентификация и безопасность

Технологии в сфере страхования (InsurTech)

Программы лояльности

Торговые сервисы и инструменты

Инфраструктура для обработки и проведения платежей

Розничная торговля

Другое

Восстановление малого и среднего бизнеса

Движение денег (денежные выплаты, внутренние переводы (Intra-account), поставщик P2P и платежи)

Готовность к приему цифровых платежей (электронная коммерция и прием платежей с помощью смартфона)

Управление рисками (возврат денег и т. д.)

Бренд-менеджмент (управление сообществами и т. д.)

Другое

Новые категории в 2023 году:

Финтехи в сфере экологии и устойчивого развития

Управление рисками

Городская мобильность

Региональные призы 2023 года

VEI CEMEA Regionals первое место: 20 000 долларов США

VEI CEMEA Regionals приз зрительских симпатий: 10 000 долларов США

VEI CEMEA Regionals победитель специальной номинации в сфере управления рисками: 25 000 долларов США

Награды и денежные призы глобального финала

VEI Global абсолютный победитель: 50 000 USD долларов США

VEI Global приз зрительских симпатий: 10 000 USD долларов США

VEI Global – Visa Direct: 10 000 USD долларов США

Кроме того, все 5 финалистов смогут представить свои компании на TechCrunch Disrupt в фирменном павильоне Expo Hall.

Абсолютный победитель и победитель в номинации Visa Direct также имеют право претендовать на приз зрительских симпатий.

Крайний срок подачи заявок на участие в Азербайджане – 14 мая.

Более подробная информация о Visa Everywhere Initiative доступна на сайте.