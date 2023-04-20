Представлен гибридный кроссовер Chery Tiggo 9 с запасом хода 1400 км

На автосалоне в Шанхае состоялся показ кроссовера Chery Tiggo 9 с новейшей гибридной системой C-DM (Chery Dual Mode). У этой версии кроссовера масса преимуществ над бензиновой.

Благодаря системе полного привода Super Hybrid Drive, на разгон 0 до 100 км/ч у автомобиля будет уходить всего 4,26 сек. Расход топлива составляет в среднем всего 4,2 л. на 100 км пути, на полном баке гибридный Tiggo 9 сможет проехать более 1400 км.

В состав C-DM входит 2-литровый бензиновый двигатель Kunpeng Power TGDI с максимальной мощностью 254 л. с., электромотор для задней оси и 3-ступенчатая КПП DHT. Максимальная мощность силовой установки не сообщается, но предполагается, что она больше 400 л.с.

Tiggo 9 построен на платформе Mars 2.0. Габариты составляют 4820 х 1930 х 1699 мм, колесная база — 2820 мм. Спереди на массивном бампере автомобиля имеется большая решетка радиатора, а сбоку заметны большие колесные арки в цвет кузова. В салоне автомобиля имеется моноблок из двух экранов, который работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155. На рулевом колесе и центральном тоннеле реализовано сенсорное управление. Отмечается, что есть различные помощники при вождении уровня 2+, беспроводные зарядки для телефонов, климатическая система имеет 27 воздуховодов и т.д.

На рынок гибридный кроссовер Chery Tiggo 9 выйдет до конца этого года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az