В 2023 году в Азербайджане будет осуществлен переход на систему «Электронный больничный лист» (э-бюллетень)

Центром информатизации здравоохранения при Министерстве здравоохранения Азербайджана разработана информационная система «Электронный больничный лист» (э-бюллетень). Данный проект был инициирован совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана с целью объединить информацию по больничным листам о временной нетрудоспособности в единый электронный реестр, уйти от громоздкой системы хранения и обработки бумажных носителей, снизить затраты страхователей и нагрузки на государственный бюджет.

Согласно данной инициативе, основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности будет являться электронный больничный лист, сформированный медицинской организацией и заверенный электронной подписью соответствующего медицинского работника. Работодателям данный электронный документ будет доступен в информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения. В то же время, медицинским работникам система «Электронный больничный лист» будет доступна на портале и в мобильном приложении «e-Səhiyyə».

Формирование больничного листа о временной нетрудоспособности в форме электронного документа будет происходить с помощью автоматизированной системы информационного взаимодействия по обмену сведениями, участниками которой являются: медицинские учреждения, уполномоченные в выдаче больничных листов о временной нетрудоспособности; Министерство труда и социальной защиты населения; работодатели. Порядок информационного взаимодействия между участниками процесса будет единым для всех участников процесса, и утвержден в форме нормативно-правового документа согласно законодательству Азербайджана.

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Переход на систему электронного больничного листа позволит: предотвратить случаи страхового мошенничества; повысить достоверность аналитических отчетов и медицинских данных; увеличить качество прогнозов по финансовым затратам государства на выплаты по данного вида пособиям; обеспечить доступность данных по статусу больничных листов в онлайн-формате для граждан и работодателей.

Условия и порядок формирования электронного больничного листа в форме электронного документа разработаны Министерством здравоохранения Азербайджана, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и согласованы с Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана.