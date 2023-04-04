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4 апреля, 2023
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Kapital Bank представил для предпринимателей услугу снятия наличных с расчетного счета по QR-коду

Kapital Bank запустил для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей очередную удобную услугу, не имеющую аналогов в отечественном банковском секторе. Пользователи Müştəri Bank теперь могут снимать наличные прямо со своего расчетного счета с помощью QR-кода. Воспользоваться услугой можно со смартфонов с операционной системой как iOS, так и Android.

Нововведение позволит предпринимателям не тратить время на посещение филиала, избавиться от использования чековой книжки, ее заполнения и подписания для снятия средств с расчетного счета. До сегодняшнего дня операцию по обналичиванию можно было произвести только с карточного счета. Теперь предприниматели и юридические лица, имеющие счет в Kapital Bank и использующие систему Müştəri Bank, могут обналичить средства с расчетного счета с помощью QR-кода. Воспользоваться услугой можно по ссылке: https://onelink.to/ej5bbu.

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