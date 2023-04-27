Приобретение TSI Semiconductors позволит Bosch инвестировать в выпуск собственных автомобильных чипов

Компания Bosch намерена приобрести активы американского производителя микросхем TSI Semiconductors. Немецкий инженерно-технологический гигант собирается расширить свой полупроводниковой бизнес за счет микросхем из карбида кремния (SiC). В планах компании увеличение производства силовых полупроводников для автомобилей, в том числе для электромобилей.

Приобретение включает в себя инвестиции в размере $1,5 млрд. в течении следующих нескольких лет для модернизации производственных мощностей TSI Semiconductors в Розвилле. Bosch планирует начать с 2026 года производить автомобильные полупроводники на 200-миллиметровых пластинах на основе карбида кремния.

Автомобилестроение стало одной из отраслей, наиболее пострадавших от глобальной нехватки полупроводников, начавшейся с пандемией COVID-19. Электромобили в среднем используют больше чипов, чем их бензиновые аналоги, и большинство новых электрокаров, появляющихся сегодня на рынке, обещают передовые системы помощи водителю и высокотехнологичные информационно-развлекательные системы, что тоже потребует много чипов.

Купленный Bosch завод не станет выпускать чипы для автопилота, но его полупроводники также пользуются все большим спросом у автопроизводителей. Рынок микросхем на базе карбида кремния растет в среднем на 30% в год потому, что они предлагают больший запас хода и более эффективную подзарядку для электромобилей, а также теряют до 50% меньше энергии, служат дольше и требуют меньше обслуживания. Bosch ожидает, что к 2025 году в каждый новый автомобиль будет интегрировано в среднем 25 таких чипов.

Полный объем запланированных инвестиций будет в значительной степени зависеть от возможностей федерального финансирования, доступных через «Закон о чипах и науке», а также от возможностей экономического развития в Калифорнии. «Закон о чипах и науке» направлен на стимулирование американских исследований, разработок и производства полупроводников, так как США стремятся конкурировать с Китаем.

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