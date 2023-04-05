Bulutıstan становится первым в Азербайджане турецким поставщиком мультиоблачных услуг

Bulutistan, первый и ведущий локальный поставщик облачных услуг в Турции, предлагает сервисы в более чем 60 странах мира с помощью продуктов и сервисов, которые он разрабатывает с 2015 года. Благодаря своим отмеченным наградами инновационным решениям Bulutistan продолжает расширять свою международную сеть с целью глобализации. Bulutistan стал первым поставщиком мультиоблачных услуг в Азербайджане.

Компания Bulutistan, которая была включена в список «Fast 50» компаний по версии Deloitte в 2020 году как одна из самых быстрорастущих технологических компаний в Турции получила множество наград за успех. Компания продолжает расширяться за рубежом в соответствии со своей целью глобализации, предлагая облачные сервисы более чем в 60 странах за пределами Турции. Bulutistan стал первым поставщиком мультиоблачных сервисов в Азербайджане.

Развиваясь как компания производящая собственное программное обеспечение и решения, располагающая мощным оборудованием для исследований и разработок Bulutistan продолжает наращивать свой ИТ-экспорт, став первой компанией из Турции, которая интегрировалась в глобальную сеть подключения Equinix (Cloud Exchange). Предлагая своим пользователям первоклассное качество обслуживания, постовляемое глобальными поставщиками облачных сервисов. Bulutistan укрепляет свои позиции благодаря своим глобальным сертификатам.

«Вместе с Азербайджаном мы будем предлагать облачные сервисы соседним странам»

Ондер Шахин, глобальный генеральный менеджер Bulutistan отметил что доля рынка компании в Турции составляет 50 процентов и что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией очень ценно с точки зрения обмена навыками. Ондер Шахин, также отметил что: «Мы подписали в 11 Апреля 2022 года меморандум о стратегическом сотрудничестве со структурой Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики компанией “AzinTelecom” LLC, поставщиком облачных и цифровых решений. Благодаря этому партнерству мы стремимся внести свой вклад в развитие облачных систем в соседних странах, особенно в Азербайджане. В рамках этого сотрудничества Bulutistan и AzinTelecom будут осуществлять свои совместные облачные инвестиции для всего рынка.

«Мы предлагаем 3 основные услуги для обеспечения бесперебойной доступности данных»

Ондер Шахин отметил, что продукты Public Cloud, Private Cloud и Hybrid Cloud, которые входят в число услуг Bulutistan, имеют большое значение для клиентов: “Частный облачный сервис можно определить как наших клиентов, получающих облачный сервис из выделенных (частных рабочих) источников в частной WLAN сети за частным межсетевым экраном. Благодаря такой изолированной структуре риск атак на наших клиентов извне или внутри центра обработки данных сводится к минимуму. Мы можем определить гибридный облачный сервис как интегрированное решение, объединяющее общедоступные облачные платформы с частным облаком или локальными серверами, позволяющими быстро переносить рабочую нагрузку между двумя облаками и позволяющее вам пользоваться преимуществами нескольких облачных продуктов одновременно. Компании, которые более традиционны с точки зрения безопасности данных, предпочитают частное облако, в то время как клиенты, полностью освоившие облачные технологии, предпочитают общедоступный облачный сервис».

«Мы поддержим переход Азербайджана к цифровой экономике»

Генеральный менеджер “Bulutistan Azerbaijan” Самир Нуриев заявил, что Азербайджан стал одной из самых привлекательных стран в мире для инвестиций и что экономическая стабильность, а также благоприятная бизнес-инвестиционная среда привлекают иностранных инвесторов. Подчеркнув, что Bulutistan не остался безучастным к требованиям региона, таким услугам, как вычислительные мощности, быстрый и надежный доступ к облачным сервисам, Нуриев также отметил: «Вложенные инвестиции сыграют решающую роль в ускорении цифровой трансформации частного сектора, клиентов и партнеров по всему Азербайджану. Благодаря нашим адаптируемым, доступным, масштабируемым и устойчивым решениям мы предлагаем наиболее подходящее решение для местных компаний. Нашим стратегическим приоритетом является разработка услуг и решений под локальные вызовы. Мы гордимся тем, что начинаем этот путь с «AzinTelecom» LLC, а также с нашими партнерами в регионе».

Подчеркнув также, что в дополнение к нефти и природному газу, которые являются основными движущими силами экономики Азербайджана, предпринимаются усилия по укреплению сельского хозяйства, транспорта, туризма, информационно-коммуникационных и облачных технологий, Самир Нуриев сказал: «Азербайджан реализует важные проекты и стратегии по диверсификации экономики страны. Как Bulutistan, мы стали первым поставщиком мультиоблачных услуг в Азербайджане, видя растущий спрос на информационно-коммуникационные и облачные технологии в связи с пандемией. Вместе с нашим партнером AzinTelecom мы поддержим переход Азербайджана к цифровой экономике».