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18 апреля, 2023
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Представлен внедорожник Huawei Aito M9

Huawei Aito M9

Автомобильное подразделение Huawei представило новый внедорожник Aito M9. Автомобиль станет самым большим в линейке – длина составит 5230 мм, а колесная база – 3110 мм.

Информации об используемом моторе пока нет. Предполагается, что машина будет комплектоваться гибридной силовой установкой мощностью около 400 л.с. по аналогии с предыдущими внедорожниками Huawei.

Huawei Aito M9

Весь кузов изготовлен из прочного алюминия. Уже в базовой версии модели предусматривается пневматическая подвеска, 3 ряда сидений, каждое из которых дополняется отдельным сервоприводом, полностью ровный пол, огромный 75-дюймовый проекционный экран и полноценный автопилот (предположительно третьего уровня). Заявлен новый интерфейс управления HarmonyOS 4 Smart Cockpit.

В продажу внедорожник Huawei Aito M9 поступит в четвертом квартале этого года, цена — в пределах 72-87 тыс. долларов.

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