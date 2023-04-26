Представлен дрон DJI Mavic 3 Pro с тремя камерами

Компания DJI официально представила новый дрон – Mavic 3 Pro. Главной особенностью флагманского беспилотника стало оснащение сразу тремя модулями камеры для фото- и видеосъемки.

Основной модуль с настройкой Hasselblad оснащен объективом с фокусным расстоянием 24 мм и матрицей 4/3. Он дополняется телемодулем 70-мм и 166-мм зум-камерой для более точного кадрирования.

20 Мп камера Hasselblad снимает с максимальным разрешением 5,1K со скоростью до 50 fps и может выполнять замедленную съемку со скоростью 120 fps в режиме DCI 4K. Телемодуль с 3-кратным оптическим зумом и 1/1,3-дюймовым CMOS-датчиком может снимать видео с разрешением 4K и скоростью 60 fps и делать фотографии разрешением до 48 Мп. Третья камера обеспечивает 7-кратный оптический зум, она получила 1/2-дюймовый CMOS-датчик (12 Мп) и возможность съемки видео с разрешением 4K со скоростью 60 fps.

Дополнительные возможности съемки привели к небольшому снижению автономности. Mavic 3 Pro обеспечивает максимальное время полета 43 минуты по сравнению с 46 минутами предыдущей модели Mavic 3. Эти показатели достигаются при отключенной системе уклонения от препятствий DJI APAS 5.0 и выключенной съемке видео. Максимальная дальность полета составляет 28 км, а максимальная скорость – 21 м/с.

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Весит Mavic 3 Pro 958 гр. (на 63 гр. тяжелее предыдущей модели). Габариты Mavic 3 Pro составляют 231,1 x 98 x 95,4 мм в сложенном состоянии и 347,5 x 290,8 x 107,7 мм в разложенном виде.

Остальные характеристики дрона по сравнению с Mavic 3 не изменились. Технология DJI OccuSync O3+ обеспечивает скорость передачи файлов со скоростью 80 Мбайт/с на мобильное устройство по Wi-Fi 6 и прямую трансляцию в разрешении 1080p со скоростью 60 fps на контроллер DJI RC (на расстояние до 15 км). Также поддерживаются интеллектуальные технологии DJI, включая следование за пилотом и удержание объекта в кадре.

Кроме того, компания показала Cine-версию квадрокоптера для использования в кинематографе. Она поддерживает формат съемки Apple ProRes (422 HQ, 422, 422 LT), оснащена 1 Tb встроенной памяти и комплектным кабелем для передачи отснятого материала на ПК со скоростью до 10 Гбит/с.

DJI Mavic 3 Pro уже доступен для предзаказа в США по цене от $2199 за базовую комплектацию. Версия Fly More Combo с дополнительными аккумуляторами, с контроллером, чехлом для переноски, док-станцией, пропеллерами, светофильтрами и зарядными кабелями обойдется в $2999. Mavic 3 Pro Cine поставляется в одной полной комплектации с контроллером RC Pro по цене $4799. Продажи новых устройств DJI стартуют в мае этого года.

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