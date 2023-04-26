Совершен первый звонок через спутник с обычного смартфона

Компания AST SpaceMobile и оператор мобильной связи AT&T сообщили, что они провели первый двусторонний голосовой звонок, совершенный через спутник с помощью стандартного смартфона.

Звонок был совершен на номер в сети японского оператора Ratuken при помощи обычной версии смартфона Samsung Galaxy S22. Данные шли через спутник BlueWalker 3, который принадлежит AST SpaceMobile.

Отмечается, что использование спутников поможет повысить качество мобильной связи как в развивающихся странах, так и на территориях, где организовать покрытие наземными средствами затруднительно. Спутники могут выступать в качестве замены наземных базовых станций и обеспечивать покрытие от 2G до 5G. Насколько дорогой будет такая связь, когда ее запустят в полном объеме и в каких регионах, пока не сообщается.

В 2021 году американский оператор Verizon заключил с провайдером Amazon Project Kuiper соглашение на аналогичные услуги. А T-Mobile развивает похожий проект вместе со SpaceX, которая уже вывела на орбиту более 4000 спутников Starlink.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az