Представлен бюджетный смартфон HTC Wildfire E3 Lite

Компания HTC представила в Африке смартфон начального уровня под названием Wildfire E3 Lite. Аппарат получил 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 60 Hz. В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор Unisoc SC9863. Объем оперативной памяти составляет 3 или4 Gb, емкость флеш-накопителя – 32 или 64 Gb. Предусмотрен слот для карты microSD.

Основная камера двойная, с датчиками на 13 и 2 Мп, разрешение фронтальной составляет 5 Мп. За автономность новинки отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, максимальная мощность зарядки составляет всего 10 Вт. Есть адаптеры Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.2, модем LTE, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев. В качестве программной платформы используется Android 12. Габариты составляют 164,8 x 76,5 x 9,2 мм, вес — 218 гр. Смартфон будет предложен в синем и черном корпусах.

Цена и дата начала продаж HTC Wildfire E3 Lite пока не объявлены.

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