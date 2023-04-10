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11 апреля, 2023
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ИИ-модель PassGAN смогла взломать 51% паролей менее чем за минуту

PassGAN

Компания Home Security Heroes, специализирующаяся на кибербезопасности, опубликовала исследование, которое показало, что ИИ-модель PassGAN способна взламывать 51% наиболее часто используемых паролей за промежуток времени меньше одной минуты.

«PassGAN на основе ИИ смог взломать 51% паролей менее чем за одну минуту, 65% — менее чем за час, 71% — менее чем за день и 81% — менее чем за месяц», — говорится в документе, опубликованном на сайте организации.

В качестве исходных данных платформа использует словарь Rockyou, содержащий 15 млн. учетных данных пользователей сети со всего мира. Высокая результативность PassGAN объясняется тем, что модель может «автономно изучать распределение реальных паролей из реальных утечек паролей».

Защититься от подобной атаки возможно, достаточно принять ряд мер, которые всегда рекомендуют эксперты по безопасности: длина пароля должна быть не менее 12 знаков с использованием заглавных и строчных букв, цифр и спецсимволов. Пароль в 18 знаков с символами всех типов считается для ИИ «невозможным для взлома» — современной системе потребуется 6 квадриллионов лет на его подбор.

На странице с результатами исследования также есть инструмент, при помощи которого можно проверить защищенность пароля от взлома ИИ. Компания утверждает, что введенные в это поле данные не сохраняются и никуда не передаются.

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