Низкий уровень цифровой грамотности и утечки данных ― главные проблемы кибербезопасности для бизнеса

Согласно опросу «Лаборатории Касперского»*, ключевыми проблемами кибербезопасности являются низкий уровень цифровой грамотности сотрудников (22%) и утечки данных в результате кибератак (23%). Повышенное внимание к защите информации все чаще заставляет руководителей бизнеса ставить во главу угла политику прозрачности будущих или настоящих поставщиков.

Объём информации, хранящейся в интернете, и которой обмениваются люди, продолжает расти. По прогнозам IDC, к 2025 году объём данных в мире составит 180 зеттабайт. Всё чаще пользователи задумываются о том, насколько безопасно компании обращаются с их данными. Соответственно, и для бизнеса защита информации становится первостепенной задачей.

Глобальное исследование «Лаборатории Касперского», проведенное среди руководителей в области ИТ, показало, что более половины управленцев (55%) считают самой серьезной проблемой ИТ-безопасности ― раскрытие корпоративной и клиентской информации из-за утечки данных. Среди других распространенных проблем — стоимость защиты все более сложных технологических сред (43%) и проблемы с внедрением облачной инфраструктуры (38%).

Также выяснилось, что компании уже придают большое значение политике прозрачности своих поставщиков и подрядчиков: 91% респондентов считают, что наличие политики прозрачности важным условием для начала работы с поставщиком или подрядчиком. И хотя 78% опрошенных организаций по всему миру уже реализуют политику прозрачности в своих организациях, 81% подтвердили свою готовность инвестировать ресурсы в ее дальнейшее развитие.

«Бизнес стал более осознанно подходить к вопросам защиты данных. Это очень важно, когда речь идёт о взаимодействии с поставщиками и подрядчиками. Чтобы помочь клиентам и партнёрам убедиться, что компания работает в соответствии с необходимыми стандартами, всё больше компаний разрабатывают и внедряют политики прозрачности. „Лаборатория Касперского“ — один из пионеров индустрии в вопросах цифрового доверия. Мы предоставляем нашим клиентам и партнёрам инструменты для подтверждения надёжности наших решений и бизнес-операций. Мы продолжим работать над тем, чтобы прозрачность стала стандартом в индустрии», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы минимизировать риск атак и утечек, «Лаборатория Касперского» рекомендует использовать решения для защиты конечных устройств с доказанными возможностями детектирования угроз и реагирования на них. Расследовать атаки с помощью экспертов организациям помогут сервисы управляемых услуг. Также компаниям необходимо проводить тренинги по цифровой грамотности. Они позволяют сократить риск возникновения инцидентов по вине сотрудников.

Больше узнать о расходах компаний на кибербезопасность в 2022 году можно на сайте Kaspersky IT Security Calculator.

* Опрос «Информационная безопасность бизнеса» проведён «Лабораторией Касперского» в 2022 году. В нём приняли участие 3 230 специалистов из компаний с более чем 50 сотрудниками из 26 стран.