Bang & Olufsen выпустил колонку Beosound A5 с модульной конструкцией

Датская компания Bang & Olufsen представила портативную колонку Beosound A5, разработанную в сотрудничестве с дизайнерской студией GamFratesi. Устройство имеет модульную конструкцию и встроенную беспроводную зарядку для смартфона. Beosound A5 — самая мощная портативная колонка компании.

Будут доступны два варианта гаджета. Первый версия — с алюминиевым верхом и низом, ручкой из светлого дуба и отделкой из тканого бумажного волокна. Второй вариант темный, с черным антрацитовым алюминием и ручкой из темного дуба. Обе версии имеют степень защиты от воды и пыли по стандарту IP65.

Колонка оснащена 5.5-дюймовым низкочастотным излучателем, двумя 2-дюймовыми среднечастотными драйверами и 3/4-дюймовым твитером, которые работают в паре с четырьмя цифровыми усилителями для достижения выходной мощности 280 Вт.

Модульная конструкция дает возможность легкой замены компонентов для более простого ремонта. Кроме того, в планах компании продавать сменные корпуса из других материалов и цветов.

Beosound A5 работает под управлением фирменного ПО Mozart. Заявлена поддержка протоколов AirPlay 2, Chromecast и Spotify Connect. Устройство способно беспрерывно воспроизводить музыку до 12 часов подряд.

Цена светлой версии Bang & Olufsen Beosound A5 составляет $1049, темной — $1149.

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