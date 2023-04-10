За прошлый год Nar инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манатов

Мобильный оператор Nar огласил общую сумму средств, направленных на реализацию различных важных социальных проектов в 2022 году. За прошедший год мобильный оператор инвестировал более 5 млн. манатов в различные проекты, направленные на поддержку людей с ограниченными физическими возможностями, науку и образование, а также национально-духовное наследие и патриотизм.

«Как Nar мы реализовали более 20 социальных проектов в 2022 году. Эти проекты принесли позитивные изменения в жизнь более 100 человек. Кроме того, мы стали первым оператором мобильной связи, присоединившимся к Глобальному договору ООН для содействия достижению международно признанных целей устойчивого развития, что позволяет нам использовать международный опыт социальных инициатив. Мы намерены и в этом году продолжить поддержку важных социальных проектов», — сказал Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью «Nar».

Среди проектов, реализованных в прошлом году, следует особо отметить «Школу обучения» и «Jestdili.az». В проекте «Школа обучения» проводятся различные профессиональные тренинги для интеграции людей с нарушениями речи и слуха в общество и их финансовой независимости. Кроме того, «Jestdili.az» — это онлайн-словарь, созданный для облегчения общения людей с нарушениями слуха и речи. В этом словаре собрано более 5000 слов в виде видеороликов, фотографий и описательного текста, что дает пользователям возможность извлечь пользу, где бы они ни находились.

Реализованные проекты получили высокую оценку в стране и за рубежом. Так, проект «Jestdili.az» стал лауреатом национальной интернет-премии «NETTY 2022», а в предыдущие годы проект «Школа обучения» побеждал в номинации «Лучший социальный проект» на конкурсе «Eventiada IPRA Golden World Awards» (Международная Ассоциация Связи с Общественностью Golden World Award). Подробную информацию о других социальных проектах, реализуемых Nar, вы можете получить здесь.