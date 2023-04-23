IBM передаст Японии свой мощный квантовый компьютер

Первый квантовый компьютер компания IBM запустила в Японии в 2021 году в исследовательском центре в Кавасаки (Kawasaki) Токийского университета. Это была 27-кубитовая система IBM Q System One. Осенью этого года университет планирует установить второй современный квантовый компьютер IBM, который станет самой мощной моделью Японии. Кроме того, система на 127 кубита станет первой мощнейшей зарубежной квантовой платформой IBM.

«Наша цель — продвигать исследования и внедрять квантовые инновации в приоритетных областях, таких как космос, открытие лекарств, искусственный интеллект и финансы», — заявил исполнительный вице-президент Токийского университета Хироаки Айхара (Hiroaki Aihara).

Токийский университет будет обладать эксклюзивными правами на использование компьютера и предоставит доступ совету из 12 японских компаний, в который, в частности входят Mitsubishi Chemical Group, Toyota Motor, JSR и Sony Group. Например, Mitsubishi Chemical Group планирует использовать квантовые вычисления для разработки литий-воздушных аккумуляторов, которые обещают стать более производительной альтернативой литий-ионным батареям. А корпорация JSR планирует использовать технологию для разработки полупроводниковых материалов.

Сама Япония несколько отстает в создании отечественных квантовых систем. В марте компания Fujitsu и НИИ RIKEN запустили 64-кубитовый компьютер собственной разработки и предоставили к нему облачный доступ.

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