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28 апреля, 2023
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Honor Pad V8 — первый планшет на базе SoC Dimensity 8020

Honor Pad V8

Компания Honor представила планшетный компьютер Pad V8. Модель первая на рынке получила процессор MediaTek Dimensity 8020 (переименованный Dimensity 1100). Honor Pad V8 оснащен 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Объем оперативной памяти может составлять 8 Gb, емкость флеш-памяти – 128 или 256 Gb. Планшет поддерживает фирменную технологию Honor TurboX для улучшения производительности в играх.

Honor Pad V8

Фронтальная камера разрешением 5 Мп, основная сдвоенная – с датчиками на 13 и 2 Мп. Аккумулятор емкостью 7250 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Есть адаптеры Wi-Fi и Bluetooth (модема LTE нет), четыре динамика. Толщина планшета составляет 7,35 мм, вес – 485 гр.

Имеется функция MagicRing для быстрой передачи файлов, поддержка работы с клавиатурой Honor Magic и стилусом Magic Pencil 3. Операционная система представлена Android 13 с оболочкой MagicOS 7.

Цена планшета в версии 8/128 Gb памяти составляет $259, вариант на 8/256 Gb будет предложен за $273. Honor Pad V8 уже поступил в продажу в Китае.

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