Поток болельщиков «Формулы-1» на стенд Bakcell

В Баку при поддержке компании Bakcell стартовал Гран-при Азербайджана «Формулы-1». В первый день гоночного уикенда состоялись свободные и квалификационные заезды «Формулы-1» и «Формулы-2», а любители автоспорта интересно провели время в фан-зоне Bakcell, которая установлена на Приморском бульваре.

Трибуна Bakcell, расположенная на кругу Азнефть, и одноименная развлекательная зона возле трибуны вызвали огромный интерес среди гостей и стали одними из самых популярных и посещаемых уголков этого престижного спортивного соревнования. Болельщики «Формулы-1» получили возможность протестировать сверхскоростную сеть Bakcell, поучаствовать в различных играх и выиграть призы от компании.

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» продлится до 30 апреля. Стенд Bakcell, объединяющий в себе современные технологии и развлечения, будет доступен для любителей гонок до конца гоночного уикенда.