Юные таланты, представляющие Азербайджан при поддержке Azercell, получили награду Rookie Inspiration в финальном туре конкурса по робототехнике!

Азербайджанские школьники, принимавшие участие в финале международного конкурса NASA при поддержке «Azercell Telecom» и подготовке центра «Train Brain», вернулись домой с наградой. Наша команда была удостоена премии Rookie Inspiration за социальные проекты, представленные в рамках чемпионата мира FRC (First Robotic Competition) в Хьюстоне (США). На финальном этапе, длившемся четыре дня, Mechack #9030 впервые соревновалась с командами из разных стран мира, имеющими 20-летний опыт участия в этом конкурсе.

Следует отметить, что наша команда, состоящая из 22 участников в возрасте от 14 до 18 лет, представила на рассмотрение жюри в Нью-Йорке робота, которого она подготовила для этого международного мероприятия. По результатам голосования жюри, команда с первого же раза вышла в финал. Конкурс требовал от участников создания командного бренда, разработки и программирования промышленных роботов в рамках строгих правил, ограниченных ресурсов и заранее установленного времени.

Azercell поздравляет нашу команду и желает ее молодым участникам и далее развивать успехи в области робототехники и технологий.