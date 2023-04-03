Е-PUL подключил сервис идентификации пользователя с помощью SİMA

Компания «Paysis», являющаяся юридическим собственником платежного сервиса E-PUL, одной из первых запустила сервис верификации пользователей SİMA. Теперь пользователи платформы E-PUL смогут за считанные минуты в онлайн-режиме пройти идентификацию и воспользоваться полным спектром услуг и лимитов по средству E-PUL кошелька и цифровой карты «eCard»

Этот процесс можно выполнить, зарегистрировавшись в мобильном приложении E-PUL и предоставив необходимую информацию в соответствующем разделе SİMA.

Идентификация с цифровой подписью нового поколения SİMA возможна с помощью веб-сайта и мобильного приложения. Среди финтек компаний эта функция, впервые реализованная в EPUL.az, обеспечивает неограниченное, экономящее время и более удобное использование электронного кошелька и цифровой карты.

Компания «Paysis», являющаяся создателем инновационной платформы E-PUL, была основана в августе 2014 года. E-PUL обеспечивает возможность совершать покупки/оплаты различных коммунальных услуг, стационарной и мобильной связи, интернета, банковских кредитов, онлайн-страхования и др.

Для установки мобильного приложения E-PUL перейдите по нижеуказанным ссылкам: