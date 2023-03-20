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21 марта, 2023
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YouTube Music теперь автоматически загрузит 500 любимых песен пользователя на iPhone

YouTube Music

Сервис YouTube Music получил обновление, которое позволит воспроизводить любимую музыку пользователя даже при отсутствии подключения к сети.

При активации функции Smart Downloads (Умные загрузки), «приложение YouTube Music автоматически загрузит до 500 песен, которые вы сможете слушать где угодно — независимо от того, есть ли у вас подключение для передачи данных». Активировать Smart Downloads нужно в «Настройках» в разделе «Загрузки».

Функция ранее была представлена для Android, теперь она стала доступна для iOS.

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