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21 марта, 2023
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Опубликованы фото электрического внедорожника Mercedes-Benz EQG

Mercedes-Benz EQG

Компания Mercedes в конце этого года собирается выпустить электрическую версию G-класса под названием Mercedes-Benz EQG. Портал Сarscoops опубликовал в сети фотографии тестовой версии электрического внедорожника.

Mercedes-Benz EQG

Одна из ключевых особенностей Mercedes-Benz EQG заключается в том, что компания не отказывается от «квадратного» дизайна ради аэродинамической эффективности. Но новые элементы все же есть. Например, в боксе на задней части машины находится не запасное колесо, как у модели с ДВС, а зарядное устройство внедорожника. Mercedes пока не раскрывает данные зарядки и емкость аккумуляторов, но упомянули, что предложат версию с расширенным запасом хода.

Внедорожник оснастят четырьмя электродвигателями (по одному на каждое колесо). Их мощность не называется, однако производитель заявляет, что внедорожник будет обладать «огромной тяговой силой и управляемостью». Mercedes-Benz EQG сможет выполнять «танковый разворот», при котором колеса вращаются в противоположных направлениях, заставляя автомобиль поворачиваться на месте.

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