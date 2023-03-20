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21 марта, 2023
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Microsoft интегрирует криптокошелек в браузер Edge

Microsoft

Компания Microsoft работает над добавлением в браузер Edge функции хранения криптовалюты и NFT-токенов. Согласно имеющимся данным, в настоящее время новая функция доступна ограниченному числу инсайдеров, которые получают бета-сборки Edge на канале Dev (ранний доступ).

Microsoft

Журналисты BleepingComputer, принявшие участие в тестировании, рассказали, что при регистрации кошелька необходимо создать пароль и фразу восстановления из 12 слов для защиты своих активов. После завершения регистрации кошелек сгенерировал уникальный идентификатор, позволяющий получать средства через сеть Ethereum.

Поддерживается несколько учетных записей Ethereum, что позволяет переключаться между ними при необходимости. Реализованы возможность подключения к децентрализованным приложениям dApps и раздел новостей, который отображает последние события криптовалютного рынка.

Кроме того, известно, что Microsoft сотрудничает с компанией Consensys, чтобы предложить пользователям возможность обмена криптовалют между Ethereum, Dai Stablecoin, Uniswap, USD Coin и Tether Coin.

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