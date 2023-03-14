Xiaomi представила холодильник, двери которого имеют покрытие из стекла

Каталог бытовой техники Xiaomi пополнился новой моделью холодильника. Устройство под названием Mijia Side-by-side 540L Ice Crystal Refrigerator имеет двухдверную конструкцию и оснащено рядом технологий для хранения и поддержания свежести продуктов.

Особенность холодильника отражена в его названии: шестислойные двери имеют покрытие из стекла, за которым находится слой материала, имитирующий текстуру камня. На одной из дверей находится светодиодная панель с сенсорной системой управления. Пользователи могут настраивать работу холодильника и через фирменное приложение Mijia.

Объем морозильного отсека составляет 189 л, а холодильного отделения – 351 л. Для размещения продуктов питания предусмотрено 20 полок и отсеков. Предусмотрена возможность хранения продуктов и на внутренней поверхности дверец. Освещение полностью светодиодное, есть встроенный антибактериальный и дезодорирующий модуль с ионами серебра. В сутки устройство потребляет 0,96 кВт·ч. Заявленный уровень шума во время работы холодильника — до 36 дБ.

Холодильник Xiaomi уже доступен на рынке Китая по цене $430.

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