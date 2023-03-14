IDC: в 2023 году мировые расходы на ИИ-системы достигнут $154 млрд.

В 2023 году глобальные расходы на системы искусственного интеллекта, в том числе ПО, оборудование и профильные услуги достигнут $154 млрд, что на 26,9% больше, чем годом ранее, считают аналитики компании International Data Corporation (IDC).

Активное внедрение технологий ИИ в широкий спектр продуктов в период с 2022 по 2026 гг. позволит обеспечить совокупный годовой темп роста (CAGR) на уровне 27%, и в 2026 году мировые расходы на ИИ-системы составят $300 млрд.

Наиболее активный рост ожидается в трех сегментах: программы обслуживания клиентов, рекомендации по процессу продаж и консультационные системы. На эти направления ожидается более четверти всех инвестиций в ИИ в 2023 году. Высокие расходы также придутся на оптимизацию IT, системы анализа и предотвращения угроз, а также анализ и расследование случаев мошенничества.

Из всех отраслей наибольшие инвестиции в ИИ ожидаются от банковского сегмента и розничной торговли, за ними следуют сфера услуг, а также дискретное и непрерывное производство. На эти пять отраслей придется более половины от общего объема инвестиций в ИИ. При этом самый быстрый рост расходов ожидается в медиаиндустрии, которая в течение пяти лет будет показывать среднегодовой темп роста в 30,2%.

Крупнейшим рынком ИИ-систем станут США с долей более 50% мирового рынка. Западная Европа станет второй — доля в 20% при среднегодовом темпе роста в 30% на ближайшие пять лет. Третьим рынком станет КНР с среднегодовым темпом роста в 20,6%.

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