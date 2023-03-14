Samsung выпустил телевизоры серии Q80C 4K QLED от 1199 евро

Компания Samsung выпустила на европейском рынке новую серию телевизоров Q80C 4K QLED. В линейку вошли модели с экранами диагональю 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K и частотой обновления 120 Hz (кроме младшей модели, у которой 50-Hz экран).

Телевизоры Samsung Q80C 4K QLED получили тонкий корпус, узкие рамки, а также поддержку фирменной технологии аудиовизуального отслеживания OTS Lite, благодаря которой ИИ отслеживает перемещение изображения на экране и подстраивает под него звук. Кроме того, телевизоры оснащены встроенной 2,2-канальной акустической системой с выходной мощностью 40 Вт и процессором Quantum HDR+, улучшающим работу технологии затенения.

Цены на телевизоры Samsung Q80C 4K QLED:

80-дюймовая версия Q80C: 3499 евро;

75-дюймовая версия Q80C: 2499 евро;

65-дюймовая версия Q80C: 1999 евро;

55-дюймовая версия Q80C: 1399 евро;

50-дюймовая версия Q80C: 1199 евро.

Все модели сегодня поступили в продажу.

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