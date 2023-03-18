Вышел трейлер фильма BlackBerry о взлете и крахе первого в мире смартфона

В сети опубликовали первый трейлер фильма BlackBerry, рассказывающего историю канадской компании по производству мобильных телефонов. Ролик опубликован на официальном сайте киностудии IFC Films. Фильм описывается как «правдивая история о стремительном взлете и катастрофическом падении первого в мире смартфона BlackBerry», однако это спорное утверждение. Многие считают первым смартфоном Nokia 7650.

Сценарий основан на книге «Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлета и падения BlackBerry» писательницы и журналистки The Wall Street Journal Джеки Макниш. Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, мировой релиз запланирован на 21 мая 2023 года в кинотеатрах.

Сюжет картины построен вокруг основателей компании Research In Motion (RIM, название корпорации BlackBerry до 2013 года) Майка Лазаридиса и Дуга Френина. В середине 1990-х годов они обратились к бизнесмену Джиму Балсилли за инвестиционной поддержкой своего ноу-хау — телефона с встроенной электронной почтой. В трейлере показана закулисная жизнь команды RIM в период, когда она разработала прототип BlackBerry и сумела вывести его на рынок, где популярность устройства резко возросла.

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Акцент в фильме делается на том, как в свое время RIM недооценила влияние iPhone на рынок смартфонов, что в итоге привело к краху ее мобильного подразделения.

Режиссером фильма BlackBerry выступил Мэтт Джонсон, снявший малопопулярные «Гаденыши» (2013) и «Операция Лавина» (2016). Главные роли сыграли канадский актер и музыкант Джей Барушель («Немножко беременна», «Солдаты неудачи»), Гленн Хауэртон («Адреналин», «В Филадельфии всегда солнечно», «Миссия «Серенити») и сам Мэтт Джонсон.

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