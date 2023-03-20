Microsoft планирует запустить магазин мобильных приложений для конкуренции с Apple и Google

Компания Microsoft намерена запустить собственный магазин мобильных приложений для смартфонов на базе Android и iOS. Ожидается, что это произойдет в 2024 году, если регуляторы одобрят сделку по приобретению Activision Blizzard за $68,7 млрд.

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) в беседе с журналистами Financial Times заявил, что закон Евросоюза о цифровых рынках (DMA), который вступит в силу в 2024 году, поможет компании реализовать планы по запуску магазина мобильных приложений. Это связано с тем, что в рамках упомянутого закона Apple и Google должны будут предоставить пользователям возможность загрузки сторонних магазинов цифрового контента на свои устройства.

«Мы хотим быть в состоянии предложить Xbox и контент от нас и наших сторонних партнеров на любом экране, где кто-то захочет играть. Сегодня мы не можем сделать это на мобильных устройствах, но мы хотим построить экосистему, которая, как мы думаем, появится, когда эти устройства станут открытыми», — пояснил Спенсер.

Отметим, что за последние несколько лет Microsoft приобрел множество игровых студий. В случае успешной сделки по покупке Activision Blizzard, компания планирует закрепиться на мобильном рынке за счет популярных игр Call of Duty Mobile и Candy Crush Saga.

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