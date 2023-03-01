Volkswagen выпустил второе поколение электрокара ID.3.

Компания Volkswagen представила новую версию электрокара ID.3. Отмечается, что нововведения в значительной мере основаны на отзывах клиентов.

Обновленный автомобиль сохранил платформу MEB и электродвигатель мощностью 204 л. с., который способен разогнать Volkswagen ID.3 до 100 км/ч за 7,5 сек. Максимальная скорость составляет 160 км/ч, запас хода — 546 км в максимальной комплектации (77 кВтч). Базовая версия автомобиля на одном заряде преодолевает 426 км (58 кВтч). Базовая версия поддерживает быструю зарядку при мощности 120 кВт, топовая — сверхбыструю зарядку при мощности 170 кВт.

Volkswagen ID.3 получил новый капот в цвет кузова, без каких-либо глянцево-черных элементов предыдущей модели. Также добавили переработанный передний бампер с воздухозаборниками. Оптика изменилась, но незначительно: фары теперь сильнее закруглены в сторону крыльев, а нижняя светодиодная полоса стала двойной.

В салон добавили больше мягких на ощупь материалов, а именно на двери и приборную панель. Компания также заявила, что в салоне не используется кожа животных, а отделка с эффектом замши на 71% состоит из переработанного пластика. Также среди нововведений есть более понятное меню управления зарядкой, 20 новых режимов подсветки салона и парктроник, который умеет запоминать маневры водителя. Новый 12,9-дюймовый экран появится в середине 2024 года и заменит старую 12-дюймовую версию.

Новый Volkswagen ID.3 поступит в продажу в конце 2023 года по цене от €40000.

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