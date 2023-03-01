Новое исследование Visa и Emerging Europe

Сегодня компания Visa опубликовала результаты исследования женского лидерства и предпринимательства в Восточной и Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе, проведенного Emerging Europe, авторитетной платформой для развития бизнеса и сообществ, которая специализируется на данном регионе, в рамках инициативы She’s Next.

Обширное исследование включало в себя онлайн-опрос 2000 владелиц бизнесов или самозанятых женщин в 11 странах, в том числе в Азербайджане, 75 глубинных интервью и работу в фокус-группах. Полученные данные позволяют составить детальный портрет среднестатистической предпринимательницы региона, предоставляя заинтересованным лицам возможность понять трудности и проблемы, с которыми сталкиваются женщины в ходе своей карьеры.

«Как отметила одна из опрошенных, женщинам сложнее привлекать средства. Сложнее в Кремниевой долине. Сложнее и в ее стране, Армении. И привлечение средств — это лишь одна из многочисленных проблем, с которыми сталкиваются предпринимательницы, — прокомментировал Эндрю Врубель, партнер-основатель Emerging Europe. — В этом исследовании мы стремились как можно глубже исследовать женское предпринимательство и определить все потенциальные препятствия, которые могут повлиять на бизнесы и стартапы, создаваемые женщинами. Мы также хотели изучить потребности предпринимательниц и найти решения, которые расширили бы их возможности и помогли женским бизнесам процветать и развиваться на международном уровне».

В целом, большинство принадлежащих женщинам бизнесов в Восточной и Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе (84%) предоставляют товары и услуги только в пределах своих государств, но предпринимательницы заинтересованы в обучении ведению бизнеса за рубежом.

Ведущими секторами, в которых работают женские бизнесы, являются красота и здоровье (17%), розничная торговля (12%), сельское хозяйство и продовольствие (12%), образование (8%) и пиар и маркетинг (7%). Две трети предпринимательниц не привлекают внешнее финансирование, а три четверти не имеют наемных работников. Около 35% принадлежащих женщинам бизнесов в регионе были основаны с вложениями менее 1000 долларов США. Лишь каждая десятая предпринимательница имеет больше 5 сотрудников.

«С момента внедрения программы She’s Next в 2019 году ее целью было расширить возможности женщин-лидеров и местных сообществ и помочь им развиваться, — отметила Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального развития Visa в 17 странах. — Именно поэтому для Visa очень важно изучить особые потребности и проблемы предпринимательниц в странах, где действует эта инициатива. Мы рады, что женщины-лидеры Азербайджана и всего региона Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа постепенно переходят на электронную коммерцию и пользуются удобными и надежными цифровыми платежами. Мы используем результаты исследования, чтобы в дальнейшем реализовать множество инициатив, которые будут способствовать расширению гендерной инклюзии в регионе».

Основные выводы

Женщины стремятся к профессиональной и финансовой независимости. Основными источниками мотивации открыть свое дело для женщин являются желание увеличить доход (50%), желание работать на себя (31%) и исполнение мечты (21%). В Азербайджане основной мотивацией начать бизнес является увеличение дохода (41%) и исполнение мечты (24%). Предпринимательницы почти в равной мере озабочены бизнесом и личной жизнью. Опрошенные заявили, что больше всего переживают, что их бизнес потерпит неудачу (29%), что их финансовое положение ухудшится (27%) и что они оставят семью и детей без внимания (25%). Тенденции в Азербайджане аналогичны: женщины в основном обеспокоены риском не дать достаточного количества внимания семье (27%) и потерпеть провал (26%). Женские бизнесы страдают от конкуренции и проблем с привлечением финансирования. Предпринимательницы чаще всего сталкиваются с такими трудностями, как высокая конкуренция (40%), привлечение капитала (32%) и неблагоприятные условия ведения бизнеса (31%). Респондентки в Азербайджане отметили, что самой большой проблемой при открытии и ведении бизнеса в их стране является привлечение капитала (45%), а высокую конкуренцию ощущают 23%. Предпринимательницы желают обучаться ведению бизнеса в интернете. Основные навыки, которые опрошенные хотят приобрести, — это стратегии получения дополнительного финансирования (47%), цифровой маркетинг и ведение социальных сетей (37%), электронная коммерция (24%) и расширение бизнеса на международном уровне (21%). В Азербайджане топ самых популярных навыков выглядит таким образом: на первых местах цифровой маркетинг и ведение социальных сетей (49%), стратегии получения дополнительного финансирования (34%) и электронная коммерция (26%). Предприятия, принадлежащие женщинам, расплачиваются с сотрудниками и поставщиками наличными, но, как правило, устанавливают POS-терминалы для клиентов. 42% предпринимательниц расплачиваются со своими сотрудниками и поставщиками наличными, а оплату картой предпочитают лишь 37%. Для Азербайджана эти показатели составляют 50% для оплаты картой и 41% для наличных.

Однако среди клиентов электронные платежи гораздо популярнее: 37% респонденток отметили, что за их товары и услуги чаще всего расплачиваются картой, а 42% заявили, что предпочитают, чтобы их клиенты платили картой. Для сравнения, 35% предпринимательниц заявили, что их клиенты чаще расплачиваются наличными, и только 28% предпочитают, чтобы клиенты пользовались наличными и далее. В Азербайджане клиенты в основном платят картой (46% против 38%, которые расплачиваются наличными). А половина азербайджанских предпринимательниц заявили, что предпочитают, чтобы за их товары и услуги расплачивались картой.

Следующий этап партнерства Visa и Emerging Europe, амбициозной целью которого является объединение предпринимательниц всего региона в рамках сообщества She’s Next, — предоставить им платформу для общения, наставничества, обмена опытом и расширения горизонтов бизнес-деятельности.