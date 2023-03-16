Volkswagen представил концепт электромобиля ID. 2all стоимостью менее €25 тысяч

Концерн Volkswagen AG представил концепт компактного полностью электрического автомобиля ID. 2all, стоимость которого составит менее €25 тыс.

Volkswagen ID. 2all построен на новой платформе MEB Entry. Емкость аккумуляторной батареи не сообщается, но говорится о запасе хода около 450 км по циклу WLTP. С 10 до 80% батарея зарядится за 20 мин.

При общей длине кузова 4050 мм колесная база составит 2600 мм. Автомобиль предложит передний привод, электродвигатель мощностью 223 л.с. позволит разгонять машину до 100 км/ч менее чем за 7 сек. Максимальная скорость будет ограничена отметкой 160 км/ч. Объем багажника составляет от 490 до 1330 л. (за счет складывания сидений заднего ряда), что больше, чем у автомобилей более высокого класса.

На рулевом колесе, скошенном снизу по хорде, предусмотрены дополнительные кнопки управления с колесиками для пролистывания пунктов меню. Под центральным дисплеем с диагональю 12,9 дюйма расположен блок управления климатической установкой с физическими кнопками. Панель приборов заменена на 10,9-дюймовый дисплей. В нижней части центральной консоли предусмотрен крупный вращающийся селектор, отвечающий за выбор режимов движения.

Серийная версия ID. 2all будет представлена для европейского рынка в 2025 году. Всего к 2026 году Volkswagen рассчитывает выпустить 10 новых моделей электромобилей.

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