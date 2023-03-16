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16 марта, 2023
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Volkswagen представил концепт электромобиля ID. 2all стоимостью менее €25 тысяч

Volkswagen ID. 2all

Концерн Volkswagen AG представил концепт компактного полностью электрического автомобиля ID. 2all, стоимость которого составит менее €25 тыс.

Volkswagen ID. 2all построен на новой платформе MEB Entry. Емкость аккумуляторной батареи не сообщается, но говорится о запасе хода около 450 км по циклу WLTP. С 10 до 80% батарея зарядится за 20 мин.

Volkswagen ID. 2all

При общей длине кузова 4050 мм колесная база составит 2600 мм. Автомобиль предложит передний привод, электродвигатель мощностью 223 л.с. позволит разгонять машину до 100 км/ч менее чем за 7 сек. Максимальная скорость будет ограничена отметкой 160 км/ч. Объем багажника составляет от 490 до 1330 л. (за счет складывания сидений заднего ряда), что больше, чем у автомобилей более высокого класса.

На рулевом колесе, скошенном снизу по хорде, предусмотрены дополнительные кнопки управления с колесиками для пролистывания пунктов меню. Под центральным дисплеем с диагональю 12,9 дюйма расположен блок управления климатической установкой с физическими кнопками. Панель приборов заменена на 10,9-дюймовый дисплей. В нижней части центральной консоли предусмотрен крупный вращающийся селектор, отвечающий за выбор режимов движения.

Серийная версия ID. 2all будет представлена для европейского рынка в 2025 году. Всего к 2026 году Volkswagen рассчитывает выпустить 10 новых моделей электромобилей.

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