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16 марта, 2023
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Представлен трехрядный электрический внедорожник Kia EV9

Kia EV9

Компания Kia представила флагманский электрокроссовер Kia EV9, ориентированный преимущественно для американского рынка. Это наиболее крупная модель на электрической модульной платформе E-GMP концерна Hyundai Motor, используемой в более компактных Hyundai Ioniq 6 и Kia EV6. Точные габариты еще не названы, но примерные параметры заданы еще концептом 2021 года: длина – около 5 м, ширина — больше 2 м, а колесная база — около 3,1 м. Kia EV9 имеет угловатый дизайн с выраженными геометрическими формами. Несмотря на это, заявляется о высокой аэродинамичности автомобиля.

Kia EV9

Электрокроссовер получил выразительную светотехнику со сложным рисунком как спереди, так и сзади. На этой модели дебютировали «звездные» ходовые огни (компания именует их Star Map), которые позже появятся в других электромобилях марки.

Kia EV9

Модульная платформа E-GMP предусматривает 800-вольтовую электросистему и зарядное устройство постоянного тока мощностью до 350 кВт. Базовая заднеприводная модификация Kia EV9 будет иметь электромотор на 203 л.с. и 339 Нм, дальность хода на одной зарядке — 350 или 470 км в зависимости от емкости батареи. Полноприводные кроссоверы будут иметь два мотора суммарной мощностью 406 л.с., крутящий момент — 515 Нм у «средних» вариантов и 651 Нм у топ-версии. Дальность хода составит 390-420 км.

Компания говорит о «большом пространстве для всех пассажиров, чтобы общаться и отдыхать в комфорте в стиле гостиной». Kia EV9 имеет три ряда сидений, а электромобильная платформа с батареей под днищем позволила сделать пол в салоне ровным и открыть новые возможности трансформации. У шестиместной версии раздельные кресла второго ряда можно развернуть против хода, как у полноценных минивэнов. А для удобства входа и выхода — повернуть их на 90 градусов, лицом к двери. Семиместная версия имеет трехместный диван среднего ряда.

На передней панели размещены два экрана с диагональю 12,3 дюйма. Для управления климат-контролем есть несколько аналоговых кнопок, но «горячие» клавиши медиасистемы — сенсорные. Пульт управления подогревом и вентиляцией сидений (а также подогревом руля) расположен на двери.

Полноценный дебют кроссовера Kia EV9 со всей технической информацией состоится в конце марта. Серийное производство новинки стартует текущей осенью. Примерный диапазон цен в США: от $56 тыс. до $73 тыс.

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