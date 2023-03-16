Baidu представил Ernie – аналог чат-бота ChatGPT

Китайский гигант Baidu представил собственную альтернативу популярной нейросети ChatGPT. Сервис получил название Ernie (Enhanced Representation through Knowledge Integration) и располагает 550 млрд. самых разных фактов. Отмечается, что за последние годы компания потратила миллиарды долларов на исследования искусственного интеллекта.

Ernie Bot способен понимать речь, генерировать тексты и изображения. По словам генерального директора Baidu Робина Ли, Ernie по своим возможностям близок к нейросети GPT-4, представленной компанией OpenAI несколькими днями ранее. Главным отличием и ограничением стало то, что китайский чат-бот ориентирован пока что исключительно на местный рынок, поэтому может быть не в состоянии отвечать на вопросы, связанные с другими регионами. В некоторых моментах Ernie даже превосходит GPT-4. Например, он может отвечать на пользовательские запросы голосом на разных китайских диалектах, а также генерировать по заданному описанию изображения и даже видео.

Baidu заявила, что подписала соглашения с более чем 400 китайскими компаниями, которые смогут использовать Ernie Bot в своих продуктах и услугах. Пока что разработчики предоставляют доступ к чат-боту по приглашениям. Сроки полного публичного развертывания пока не называются.

После презентации чат-бота с искусственным интеллектом Ernie, акции китайской поисковой компании Baidu упали на 10%. Во время демонстрации нейросети Робин Ли стоял рядом с открытым экраном чата и задавал вопросы, которые предварительно были введены в чат-бот. Он признал, что компания лишь показала демонстрацию технологии, которую ранее подготовила и что чат-бот еще находится в режиме обучения.

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